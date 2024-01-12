Times: ещё больше граждан сбегут с Украины из-за нового закона о мобилизации
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Отмечается, что на фоне глубокой усталости от конфликта, серьёзных потерь ВСУ и хронической нехватки оружия всё больше украинцев решаются бежать с Украины, чтобы не участвовать в боевых действиях.
В материале говорится, что с начала российской СВО на Украине СБУ задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально покинуть страну.
Отмечается, что даже посреди зимы украинские мужчины ежедневно пытаются пересечь границу с Румынией и Венгрией.
Пересказ статьи подготовило ИноТВ.
Ранее Госпогранслужба Украины перехватила мужчину в гидрокостюме и ластах, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пробраться в Молдавию.
Другой житель Украины пытался переплыть ледяную реку Тису, чтобы сбежать из страны от мобилизации.