Украинец пытался сбежать из страны от мобилизации, переплыв ледяную реку

Житель Украины пытался переплыть ледяную реку Тису, чтобы сбежать из страны от мобилизации.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Пограничники вытащили украинца в полубессознательном состоянии, он лежал на берегу и практически не подавал признаков жизни. Ему оказали первую помощь и доставили в подразделение.

Мужчина рассказал, что объявление о пересечении границы нашёл в социальных сетях.

«Однако по прибытии в Закарпатье вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили ему переплыть Тису ночью», — говорится в сообщении.

За это он заплатил $5 тыс.

Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.