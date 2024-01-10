Украинец пытался сбежать из страны от мобилизации, переплыв ледяную реку
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Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Пограничники вытащили украинца в полубессознательном состоянии, он лежал на берегу и практически не подавал признаков жизни. Ему оказали первую помощь и доставили в подразделение.
Мужчина рассказал, что объявление о пересечении границы нашёл в социальных сетях.
«Однако по прибытии в Закарпатье вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили ему переплыть Тису ночью», — говорится в сообщении.
За это он заплатил $5 тыс.
Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.