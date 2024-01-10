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Украинец пытался сбежать из страны от мобилизации, переплыв ледяную реку

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Житель Украины пытался переплыть ледяную реку Тису, чтобы сбежать из страны от мобилизации.
Украинец пытался сбежать из страны от мобилизации, переплыв ледяную реку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Пограничники вытащили украинца в полубессознательном состоянии, он лежал на берегу и практически не подавал признаков жизни. Ему оказали первую помощь и доставили в подразделение.

Мужчина рассказал, что объявление о пересечении границы нашёл в социальных сетях.

«Однако по прибытии в Закарпатье вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили ему переплыть Тису ночью», — говорится в сообщении.

За это он заплатил $5 тыс.

Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.

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