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Около 9 тысяч дел заведено на Украине в отношении уклонистов

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Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране возбуждено порядка 9 тыс. уголовных дел против уклоняющихся от призыва в ВСУ по мобилизации.
Около 9 тысяч дел заведено на Украине в отношении уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

В эфире телеканала «Рада» он рассказал, что 2,6 тыс. из них были направлены в суд.

Как отметил министр, дела заведены по ст. 336 УК Украины — «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации».

Клименко добавил, что на сегодняшний день сотрудники полиции «пока работают в рамках законодательства».

Ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что в регионе области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам.

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