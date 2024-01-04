Около 9 тысяч дел заведено на Украине в отношении уклонистов

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране возбуждено порядка 9 тыс. уголовных дел против уклоняющихся от призыва в ВСУ по мобилизации.

В эфире телеканала «Рада» он рассказал, что 2,6 тыс. из них были направлены в суд.

Как отметил министр, дела заведены по ст. 336 УК Украины — «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации».

Клименко добавил, что на сегодняшний день сотрудники полиции «пока работают в рамках законодательства».

Ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что в регионе области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам.