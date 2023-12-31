В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам
- AP
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».
По словам Олейника, сотрудники правоохранительных органов будут проверять граждан по базе.
«Если они увидят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.
Также сообщалось, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.