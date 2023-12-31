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В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам

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Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.
В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам
  • AP

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По словам Олейника, сотрудники правоохранительных органов будут проверять граждан по базе.

«Если они увидят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.

Также сообщалось, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.

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