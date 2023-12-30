«СТРАНА.ua»: на украинских КПП за границу не выпускают мужчин выездных категорий

На контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев.

«Со вчерашнего вечера на украинско-польской границе резко усложнили пересечение выездным категориям мужчин», — говорится в сообщении.

Так, по словам одной из женщин, у всех мужчин, включая многодетных отцов, волонтёров и инвалидов, требуют справку из военкомата.

Кроме того, за границу не выпускают даже тех мужчин, которые ранее проезжали эти КПП. Как пишет издание, им разрешают выезд «только с позволения военкомата».

Также появилась информация, что на границе не выпускают многих водителей, едущих по системе «Шлях», а также инвалидов II и III групп. Пользователи утверждают, что перестали выпускать дальнобойщиков, у которых нет дополнительных причин для отсрочки от армии.

Ранее стало известно, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.