Жителям Прикарпатья предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации

Жителям Прикарпатья предложили работу по воздвижению фортификаций за отсрочку от мобилизации на период строительства.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Ивано-Франковскую ОВА.

Также согласившимся обещают зарплату в 20 тыс. гривен ($527), их обеспечат жильём и питанием. Всего требуется 300 человек.

Отмечается, что правительство при этом выделило дополнительные 2,5 млрд гривен ($65,7 млн) на строительство фортификационных сооружений.

Ранее на Украине заявили о строительстве оборонительного рубежа под Купянском.