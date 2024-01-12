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Жителям Прикарпатья предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации

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Жителям Прикарпатья предложили работу по воздвижению фортификаций за отсрочку от мобилизации на период строительства.
Жителям Прикарпатья предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
  • © AP Photo / Bernat Armangue

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Ивано-Франковскую ОВА.

Также согласившимся обещают зарплату в 20 тыс. гривен ($527), их обеспечат жильём и питанием. Всего требуется 300 человек.

Отмечается, что правительство при этом выделило дополнительные 2,5 млрд гривен ($65,7 млн) на строительство фортификационных сооружений.

Ранее на Украине заявили о строительстве оборонительного рубежа под Купянском.

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