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В Раде сообщили, что закон об ужесточении мобилизации могут рассмотреть 6 марта

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Законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации на Украине, будет рассмотрен Верховной радой во втором чтении 6 марта. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.
В Раде сообщили, что закон об ужесточении мобилизации могут рассмотреть 6 марта
  • РИА Новости

Украинский парламентарий в личном Telegram-канале уточнил, что эти данные носят предварительный характер. Пользователи в комментариях принялись спорить касательно положений этого закона.

Один из комментаторов попросил не снижать призывной возраст до 25 лет, другой — назвал «бардаком» неспособность Верховной рады за два года принять закон и прописать все его пункты.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.

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