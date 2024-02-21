В Раде сообщили, что закон об ужесточении мобилизации могут рассмотреть 6 марта
- РИА Новости
Украинский парламентарий в личном Telegram-канале уточнил, что эти данные носят предварительный характер. Пользователи в комментариях принялись спорить касательно положений этого закона.
Один из комментаторов попросил не снижать призывной возраст до 25 лет, другой — назвал «бардаком» неспособность Верховной рады за два года принять закон и прописать все его пункты.
Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.