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Глава Минюста Украины предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами

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Глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.

«Сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осуждён за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, если вооружать автоматами заключённых слишком рискованно, им можно выдать лопаты.

Малюська добавил, что «можно спокойно мобилизовать» не менее 50 тыс. человек с судимостью.

Ранее первый замглавы нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что осуждённые условно уклонисты всё равно подлежат призыву в ВСУ.

Также Цуцкиридзе отметил, что в 2022 году украинские суды вынесли 250 приговоров об уклонении от армии, в 2023 — около 300.

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