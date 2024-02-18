Глава Минюста Украины предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами

Глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.

«Сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осуждён за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, если вооружать автоматами заключённых слишком рискованно, им можно выдать лопаты.

Малюська добавил, что «можно спокойно мобилизовать» не менее 50 тыс. человек с судимостью.

Ранее первый замглавы нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что осуждённые условно уклонисты всё равно подлежат призыву в ВСУ.

Также Цуцкиридзе отметил, что в 2022 году украинские суды вынесли 250 приговоров об уклонении от армии, в 2023 — около 300.