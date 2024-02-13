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Нацполиция: осуждённые условно уклонисты всё равно подлежат призыву в ВСУ

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Украинцы, которых осудили условно за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в армию. Об этом заявил первый замглавы нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Нацполиция: осуждённые условно уклонисты всё равно подлежат призыву в ВСУ
  • AP

Его слова приводит украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

Он отметил, что зачастую украинские суды прописывают приговор таким образом, чтобы призывника могли мобилизовать сразу, без ожидания окончания срока наказания.

Также Цуцкиридзе заявил, что в 2022 году украинские суды вынесли 250 приговоров об уклонении от армии, в 2023 — около 300.

Ранее глава украинской Нацполиции заявил, что наделение сотрудников полиции полномочиями по вручению повесток призывникам нагрузит и без того загруженный аппарат внутренних дел Украины. 

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