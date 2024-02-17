Зеленский перестанет считать США партнёром, если ВСУ не выделят помощь

Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим союзником Украины, если американские власти не выделят новый пакет помощи.

По его словам, помощь Вашингтона является жизненно важной для Киева и альтернативы для Украины не существует, передаёт ТАСС.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединённые Штаты как на нашего стратегического партнёра, что они останутся стратегическим партнёром», — отметил Зеленский.

Он надеется, что американское правительство сохранит союзническую позицию по отношению к Украине.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Киева.