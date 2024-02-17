Зеленский перестанет считать США партнёром, если ВСУ не выделят помощь
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По его словам, помощь Вашингтона является жизненно важной для Киева и альтернативы для Украины не существует, передаёт ТАСС.
«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединённые Штаты как на нашего стратегического партнёра, что они останутся стратегическим партнёром», — отметил Зеленский.
Он надеется, что американское правительство сохранит союзническую позицию по отношению к Украине.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Киева.