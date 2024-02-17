RT в Telegram
Подпишись

Зеленский перестанет считать США партнёром, если ВСУ не выделят помощь

Короткая ссылка
Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим союзником Украины, если американские власти не выделят новый пакет помощи.
Зеленский перестанет считать США партнёром, если ВСУ не выделят помощь
  • AP
  • © Tobias Schwarz

По его словам, помощь Вашингтона является жизненно важной для Киева и альтернативы для Украины не существует, передаёт ТАСС.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединённые Штаты как на нашего стратегического партнёра, что они останутся стратегическим партнёром», — отметил Зеленский.

Он надеется, что американское правительство сохранит союзническую позицию по отношению к Украине.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить