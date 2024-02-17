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В Белом доме заявили об отсутствии у США плана Б в вопросе помощи Киеву

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.
В Белом доме заявили об отсутствии у США плана Б в вопросе помощи Киеву
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом она заявила, выступая на пресс-конференции по завершении встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]... Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки в обеих наших палатах конгресса», — цитирует её ТАСС.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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