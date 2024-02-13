Политолог назвал возможные новые транши США Украине тенью «былого величия»
Эксперт добавил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон показывает, что он не готов рассматривать этот законопроект, пока не разрешится миграционный кризис.
«Но мы понимаем, что мнение может измениться в зависимости от того, какое давление будет на него оказываться и как это всё будет обсуждаться. Пока что ситуация 50 на 50», — объяснил собеседник RT.
По его мнению, нужно понимать, что те транши Украине, которые даже теоретически Америка могла бы выделить, это, как выразился спикер, «тень былого величия».
«Выделяется $60 млрд, но из них $30 млрд сразу уходят Пентагону на восполнение запасов, и только $15 млрд на новые военные транши к киевскому режиму. Причём, это предполагается до сентября 2025 года. То есть меньше $1 млрд ежемесячно... Но это то, что, по мнению Вашингтона, должно помочь удержать украинский фронт, чтобы он не рухнул уже в ближайшее время, потому что это похоронит президентство Байдена», — считает политолог.
Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 70 сенаторов, 29 — против.