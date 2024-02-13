Политолог назвал возможные новые транши США Украине тенью «былого величия»

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Эксперт добавил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон показывает, что он не готов рассматривать этот законопроект, пока не разрешится миграционный кризис.

«Но мы понимаем, что мнение может измениться в зависимости от того, какое давление будет на него оказываться и как это всё будет обсуждаться. Пока что ситуация 50 на 50», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, нужно понимать, что те транши Украине, которые даже теоретически Америка могла бы выделить, это, как выразился спикер, «тень былого величия».

«Выделяется $60 млрд, но из них $30 млрд сразу уходят Пентагону на восполнение запасов, и только $15 млрд на новые военные транши к киевскому режиму. Причём, это предполагается до сентября 2025 года. То есть меньше $1 млрд ежемесячно... Но это то, что, по мнению Вашингтона, должно помочь удержать украинский фронт, чтобы он не рухнул уже в ближайшее время, потому что это похоронит президентство Байдена», — считает политолог.

Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 70 сенаторов, 29 — против.