«Манипуляции и обман»: как развивается ситуация вокруг закона о мобилизации на Украине

На киевском Майдане прошла акция протеста членов семей украинских военнослужащих с требованием проведения демобилизации. Митинг в центре Киева прошёл после того, как Верховная рада Украины одобрила в первом чтении резонансный законопроект №10449. Документ не предусматривает демобилизации и только ужесточает правила призыва в стране. 7 февраля документ был принят в первом чтении, несмотря на масштабную критику местных политиков и чиновников. По мнению экспертов, используя законопроект о мобилизации, режим Зеленского рассчитывает набрать дополнительно 450—500 тыс. человек, чтобы продолжать войну против России.

В центре Киева на Майдане состоялась акция протеста с требованием проведения демобилизации. Как сообщает агентство «Укринформ», участниками митинга стали члены семей солдат ВСУ, которые находятся сейчас на передовой.

Родственники боевиков обратились к властям страны с требованием установить разумные сроки демобилизации и набрать в ряды армии новых военнослужащих.

Митинг на Майдане прошёл после того, как Верховная рада Украины одобрила в первом чтении резонансный законопроект №10449, который ужесточает правила мобилизации в стране. Голосование состоялось 7 февраля. Документ поддержали 243 из 450 депутатов. Ожидается, что закон вступит в силу в апреле.

«Рабовладельческая философия»

Напомним, законопроект №10449 предусматривает право военнослужащих на демобилизацию через три года службы в период военного положения. Однако решение о её проведении будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. В настоящее время Минобороны Украины настаивает на том, что демобилизация возможна только после завершения конфликта с РФ.

Наряду с этим законопроект предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны будут иметь электронный кабинет призывника, куда могут быть отправлены повестки.

Кроме того, все состоящие на военном учете или снятые с него граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учётный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК (территориальных центров комплектования), пограничной службы или полиции. Также правоохранители получат возможность законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК и доставлять туда уклонистов. Способствовать прибытию граждан в пункты призыва должны будут и местные гражданские власти.

Мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК в течение десяти дней с момента получения повестки, ожидают различные финансовые санкции. В частности, суд может наложить арест на их банковские счета и ограничить вождение автомобиля. Кроме того, военное командование может временно ограничивать выезд граждан из страны.

Наряду с этим законопроект позволяет привлекать в ряды ВСУ ранее судимых граждан и мужчин, которые прежде получали отсрочку по уходу за супругой или родителями с инвалидностью I или II группы.

Украинские новобранцы на обучении в Великобритании

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Инициатором законопроекта является правительство Украины, автором — премьер-министр Денис Шмыгаль. Как говорится в пояснительной записке к документу, он якобы направлен на совершенствование процедуры воинского учёта, упорядочивание обязанностей органов власти и уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу.

Незадолго до принятия закона в первом чтении в эфире «24 канала» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с учётом правок депутатов законопроект должен стать справедливым, и выразил уверенность, что Верховная рада одобрит документ.

Вместе с тем законопроект вызвал бурные дискуссии как в украинском обществе, так и среди чиновников. Как заявил 7 февраля в Верховной раде министр обороны Украины Рустем Умеров, документ якобы «предлагает прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных».

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Однако немалое число парламентариев с ним не согласились. Так, депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу раскритиковал законопроект №10449, заявив, что документ поддерживает «развитие рабовладельческой философии».

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко упрекнула авторов законопроекта о мобилизации в том, что они делят украинское общество на тех кто, «в белых галстуках», то есть имеют бронь, и людей, которые не могут получить освобождение от призыва, хотя являются фактически единственными кормильцами в семье. С её точки зрения документ имеет репрессивный и принудительный характер.

Депутат от группы «Платформа за жизнь и мир» (бывшая ОПЗЖ) Юрий Павленко заявил, что документ не соответствует Конституции и в нём отсутствует справедливое регулирование вопросов мобилизации и демобилизации.

Крайне негативно о законопроекте высказался бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Как отметил парламентарий, государство не должно узаконивать лишение экономических прав военнообязанных. В противном случае эта категория людей превратится в «полноценных рабов».

«У нас знаете, как народ уже говорит, что это война не до последнего украинца за одно государство, а война за власть одного… Здесь нет демобилизации. Потому что 36 месяцев — то, что предложено в этом законе, по решению Ставки — это ни о чём, это ложь. Не голосуйте за это дерьмо», — цитирует издание «СТРАНА.UA» Разумкова.

Украинские новобранцы

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Законопроект раскритиковали и украинские политологи, военные эксперты и бывшие военнослужащие ВСУ. Так, бывший участник боевых действий против ВС РФ Олег Симороз в комментарии украинскому изданию «Фокус» назвал правительственный документ «бутафорией».

«Хотелось бы увидеть что-то новое, что мотивирует людей доверять системе. Но я увидел только манипуляции и обман», — сказал журналистам Симороз.

На многочисленные нарушения прав человека обратил внимание и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По словам чиновника, обязанность заводить электронный кабинет призывника и ограничение выезда людей из страны противоречат Конституции и отдельным законам Украины.

«Никаких перспектив»

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил негативную реакцию депутатов и представителей общественности Украины невозможностью осуществлять ротацию, усталостью от коррупции и репрессивной политики киевского режима. Впрочем, политолог уверен, что голоса критиков не приведут к существенному изменению законопроекта.

«Безусловно, закон о мобилизации нарушает нынешнюю украинскую Конституцию и права человека. Его критикуют, и мы видим, что проходят акции протеста с требованием отпустить по домам хотя бы тех, кто остался в живых после февраля 2022 года. Тем не менее режим Зеленского вряд ли будет проводить демобилизацию в обозримом будущем. Более того, я не сомневаюсь, что закон примут со всеми жёсткими нормами, которые в нём прописаны», — сказал Брутер.

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Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин также считает, что резонансный документ в итоге вступит в силу. В разговоре с RT эксперт отметил, что новые нормы воинского учёта и мобилизации полностью соответствуют стремлению киевского режима продолжать конфликт с Россией до полного истощения людских ресурсов.

«На акциях протеста после принятия этого закона в первом чтении поднимается вопрос о демобилизации, хотя куда уместнее было бы митинговать за прекращение самоубийственного конфликта с Россией и возвращение всех мужей и сыновей домой. Да, сейчас много шума вокруг репрессивных норм этого закона, но корень проблемы, и украинцам давно пора это понять, состоит в бесчеловечности режима Зеленского, который готов в угоду Западу ставить под ружьё кого угодно и в любых возможных количествах», — подчеркнул Кошкин.

Эксперты напомнили, что рассмотрению законопроекта о мобилизации предшествовало выступление Зеленского 19 декабря на пресс-конференции, посвящённой итогам года. Тогда глава киевского режима заявил о необходимости дополнительно мобилизовать 450—500 тыс. человек.

Соответствующие подсчёты, как пояснил Зеленский, сделали Генштаб и главком ВСУ — на тот момент эту должность занимал Валерий Залужный. Стоимость мобилизационных мероприятий, по словам главы киевского режима, оценивается в 500 млрд грн. В связи с этим он попросил правительство заняться поиском возможных источников финансирования.

Как предположил Брутер, руководство Украины заинтересовано в увеличении численности ВСУ, рассчитывая таким образом сохранить наступательный потенциал. Именно эту цель преследует законопроект о мобилизации. В то же время политолог усомнился, что новобранцы смогут исправно выполнять боевые задачи.

Ранные украинские боевики

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«Зеленский в недавнем интервью телеканалу ARD похвастался, что ряды ВСУ насчитывают 880 тыс. человек, и намекнул, что потенциал роста не исчерпан. Одним из источников пополнения армии, по мнению Зеленского, могут стать мужчины, покинувшие Украину после начала СВО. Однако вытянуть их из-за границы будет очень трудно. Тем более мотивации воевать нет даже у тех мужчин, что остались на Украине», — сказал Брутер.

Аналогичный взгляд на перспективы мобилизации на Украине и у Андрея Кошкина. По словам эксперта, ужесточение правил воинского учёта и призыва лишь увеличит отток молодых людей из страны.

«Как говорят сами украинцы, средний возраст солдат ВСУ — в районе 40 лет. В связи с этим требуется омоложение кадров. Но никаких перспектив новобранцам не предлагается. Действуя таким образом, Зеленский просто выполняет поставленную США задачу — вести войну с Россией, невзирая на потери и растущее недовольство общества», — подытожил эксперт.