RT в Telegram
Подпишись

В центре Киева проходит митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта

Короткая ссылка
В центре Киева несколько десятков человек вышли на митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта.
В центре Киева проходит митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что родные находящихся на фронте бойцов ВСУ написали на плакатах, в частности, «Новый главком — новые солдаты» и «Военные — не рабы».

Ранее бывший командир украинского батальона «Айдар»* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач из-за сопротивления местных жителей мобилизации.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить