В центре Киева проходит митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта

В центре Киева несколько десятков человек вышли на митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ». Отмечается, что родные находящихся на фронте бойцов ВСУ написали на плакатах, в частности, «Новый главком — новые солдаты» и «Военные — не рабы». Ранее бывший командир украинского батальона «Айдар»* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач из-за сопротивления местных жителей мобилизации. * «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.