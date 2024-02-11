В «Айдаре» грозят зачистить село Космач из-за сопротивления мобилизации

Бывший командир украинского батальона «Айдар»* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач из-за сопротивления местных жителей мобилизации.

Как сообщает «СТРАНА.ua», он отметил, что если гражданские власти не разберутся с подобной ситуацией, то за дело может взяться сама армия.

«Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев всё больше, а потом гражданская власть разведёт руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию», — высказался Дикий.

Ранее житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.