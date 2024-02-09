В Одессе разбили стекло водителю, проигнорировавшему требование военкома

Житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, кадры которой были сделаны из другого автомобиля. На них видно, как к остановившемуся на светофоре транспортному средству подходят полицейский и военком.

Когда сигнал светофора переключается на разрешающий, автомобиль трогается с места. В этот момент правоохранитель наносит удар дубинкой по заднему стеклу машины, разбивая его.

Ранее украинские пограничники сообщили о перехвате группы из 38 уклонистов, намеревавшихся попасть в Венгрию.