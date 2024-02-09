RT в Telegram
Подпишись

В Одессе разбили стекло водителю, проигнорировавшему требование военкома

Короткая ссылка
Житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.
В Одессе разбили стекло водителю, проигнорировавшему требование военкома
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, кадры которой были сделаны из другого автомобиля. На них видно, как к остановившемуся на светофоре транспортному средству подходят полицейский и военком.

Когда сигнал светофора переключается на разрешающий, автомобиль трогается с места. В этот момент правоохранитель наносит удар дубинкой по заднему стеклу машины, разбивая его.

Ранее украинские пограничники сообщили о перехвате группы из 38 уклонистов, намеревавшихся попасть в Венгрию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить