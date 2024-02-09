Украинские пограничники сообщили о перехвате группы из 38 уклонистов

Государственная пограничная служба Украины на своей странице в социальных сетях сообщила о перехвате группы из 38 уклонистов при их попытке попасть в Венгрию.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пост ГПСУ, украинские пограничники остановили два микроавтобуса, которые перевозили 38 мужчин.

«Это рекордная по количеству группа нарушителей границы. В её составе мужчины из 11 областей Украины», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4,5 тыс. до $8,5 тыс.

Ранее сообщалось, что пять граждан Украины были задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией.