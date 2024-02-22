Арахамия: Украине придётся мобилизовать больше граждан при отсутствии помощи США

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если Соединённые Штаты сократят или прекратят помощь Киеву.

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

«Если помощи (от США. — RT) не будет или она будет меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей», — сказал депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на встрече с представителями киевского режима рассказывала, как без денег США мобилизовать ещё больше граждан Украины.