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Spiegel: Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

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ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По словам начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фройдинга, Берлин пытается закупать боеприпасы по всему миру.

По его словам, артиллерийские и зенитные боеприпасы не представлены в изобилии на полках магазинов.

Также в материале отмечается, что Минобороны ФРГ вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Украины.

Ранее в федеральном правительстве ФРГ заявили, что общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд.

По словам главы украинского Минобороны Рустема Умерова, половина поставок западного оружия на Украину приходит с задержками, это приводит к потерям бойцов ВСУ и территории.

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