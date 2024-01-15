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Данилов назвал тревожным провал поставок 1 млн снарядов ВСУ

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Киев крайне встревожен тем, что Евросоюз так и не смог поставить Украине обещанный 1 млн снарядов для артиллерии. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов назвал тревожным провал поставок 1 млн снарядов ВСУ
  • AP

«Ситуация с миллионами снарядов для Украины — лакмусовая бумажка готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста крайне тревожны», — написал он в своих соцсетях.

По мнению украинского чиновника, Европейский союз, США и «другие страны демократического лагеря» стоят перед необходимостью принятия «важных стратегических решений».

В ноябре глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

Вместе с этим «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил у главы Пентагона Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350—400 млрд на ведение боевых действий.

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