Berliner Zeitung: Европе нужно удвоить военную помощь ВСУ из-за США
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Как пишет Berliner Zeitung, об этом заявили учёные в Кильском институте мировой экономики.
«Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединённые Штаты не предоставят дополнительную помощь», — заявил руководитель группы института по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.