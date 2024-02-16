Berliner Zeitung: Европе нужно удвоить военную помощь ВСУ из-за США

Европейским странам придётся удвоить военную помощь Украине, если Соединённые Штаты откажутся от финансовой поддержки страны.

Как пишет Berliner Zeitung, об этом заявили учёные в Кильском институте мировой экономики.

«Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединённые Штаты не предоставят дополнительную помощь», — заявил руководитель группы института по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.