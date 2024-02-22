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Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву всё имеющееся оружие и технику

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Запад должен передать Киеву всё имеющееся оружие и технику, так как в других конфликтах они уже не понадобятся, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву всё имеющееся оружие и технику
  • AP

«У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно всё передавать нам», — цитирует его РИА Новости.

Данилов заявил, что эта техника станет «металлоломом, который им будет абсолютно не нужен, так как будет совсем другая война».

«Все эти F-16 и так далее — конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — добавил он.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возложил ответственность за поражение ВСУ в Авдеевке на западные страны, которые не поставили Украине достаточно снарядов.

Также сообщалось, что Международный валютный фонд может в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о предоставлении ей транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд.

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