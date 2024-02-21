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Кулеба обвинил поставщиков снарядов в поражении ВСУ в Авдеевке

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возложил ответственность за поражение ВСУ в Авдеевке на западные страны, которые не поставили Украине достаточно снарядов.

В разговоре с CNN Кулеба заявил, что этого бы не случилось, если бы Украина получила все необходимые артиллерийские снаряды.

Как утверждает министр, причина, по которой украинским военным приходится пожертвовать собой и умирать, заключается в том, что «кто-то всё ещё обсуждает решение» о поставках оружия.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным. К настоящему моменту ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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