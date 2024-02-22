Bloomberg: МВФ в ближайшее время может согласовать транш для Украины в $900 млн
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, Киев намерен достичь соглашения уже 22 февраля.
Отмечается, что соглашение может стать для Украины «вторым по величине финансовым спасательным кругом» после грантов и кредитов Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Франция испытывает трудности с выделением Украине финансов.
Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил идею о западной помощи Украине в кредит с рэкетом.