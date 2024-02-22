RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: МВФ в ближайшее время может согласовать транш для Украины в $900 млн

Короткая ссылка
Международный валютный фонд может в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о предоставлении ей транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Киев намерен достичь соглашения уже 22 февраля.

Отмечается, что соглашение может стать для Украины «вторым по величине финансовым спасательным кругом» после грантов и кредитов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Франция испытывает трудности с выделением Украине финансов.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил идею о западной помощи Украине в кредит с рэкетом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить