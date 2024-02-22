Bloomberg: МВФ в ближайшее время может согласовать транш для Украины в $900 млн

Международный валютный фонд может в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о предоставлении ей транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Киев намерен достичь соглашения уже 22 февраля.

Отмечается, что соглашение может стать для Украины «вторым по величине финансовым спасательным кругом» после грантов и кредитов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Франция испытывает трудности с выделением Украине финансов.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил идею о западной помощи Украине в кредит с рэкетом.