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Депутат Рады сравнил идею о западной помощи Украине в кредит с рэкетом

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Предложение от американской стороны оказывать Киеву помощь под залог украинских полезных ископаемых — это рэкет, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Депутат Рады сравнил идею о западной помощи Украине в кредит с рэкетом
  • РИА Новости

«Нас же из каждого утюга убеждают, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы... С такой позиции деньги Украине должны выделяться безвозвратно — мы ведь умираем за их безопасность!» — возмутился депутат в своём Telegram.

Он отметил, что общая задолженность Украины в $50 млрд за время конфликта выросла до $150 млрд без учёта последнего пакета помощи от ЕС. Дубинский раскритиковал предложение Сената США о выделении Киеву финансирования под залог полезных ископаемых.

«Как говорят, сорян, ребята, или отдавайте права на свои полезные ископаемые, или вам конец... В 90-е годы это называлось простым словом — «рэкет», сейчас — международной финпомощью», — подчеркнул он.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Соединённым Штатам следует поставлять оружие на Украину в кредит, а не на безвозмездной основе, так как в этой стране много полезных ископаемых, а государственный долг США уже превысил $34 трлн.

* Включён в перечень физлиц Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

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