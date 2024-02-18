Сенатор Грэм: оружие Киеву нужно передавать в кредит, на Украине много ресурсов
- AP
В эфире телеканала CBS американский сенатор напомнил, что страны — участницы ЕС сделали $33 млрд из $50 млрд, которые передают Украине, займом, и предложил Вашингтону поступить аналогичным образом.
«У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», — отметил Грэм.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что сенатор Грэм проголосовал против выделения новой военной помощи Украине под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.