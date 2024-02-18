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Сенатор Грэм: оружие Киеву нужно передавать в кредит, на Украине много ресурсов

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Соединённым Штатам следует поставлять оружие на Украину в кредит, а не на безвозмездной основе, так как в этой стране много полезных ископаемых, а государственный долг США уже превысил $34 трлн. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Сенатор Грэм: оружие Киеву нужно передавать в кредит, на Украине много ресурсов
  • AP

В эфире телеканала CBS американский сенатор напомнил, что страны — участницы ЕС сделали $33 млрд из $50 млрд, которые передают Украине, займом, и предложил Вашингтону поступить аналогичным образом.

«У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», — отметил Грэм.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что сенатор Грэм проголосовал против выделения новой военной помощи Украине под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.

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