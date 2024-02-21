Bloomberg: Франция испытывает трудности с выделением Украине финансов
- Gettyimages.ru
Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Франции трудно изыскать средства на данную помощь в условиях необходимости сокращения государственных расходов.
Отмечается, что Минобороны, МИД и Министерство финансов европейской страны будут вынуждены перераспределить текущие средства и изыскать сбережения для финансирования обещанного Украине пакета.
Как уточнил собеседник, кабмин не имеет в настоящий момент возможности вносить изменения в бюджет на текущий год, в том числе это касается и Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о безопасности с Украиной предусматривает выделение Парижем Киеву дополнительной военной помощи на сумму €3 млрд.