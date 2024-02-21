Bloomberg: Франция испытывает трудности с выделением Украине финансов

Французские власти испытывают трудности с выделением обещанной Украине финансовой помощи в размере €3 млрд.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Франции трудно изыскать средства на данную помощь в условиях необходимости сокращения государственных расходов.

Отмечается, что Минобороны, МИД и Министерство финансов европейской страны будут вынуждены перераспределить текущие средства и изыскать сбережения для финансирования обещанного Украине пакета.

Как уточнил собеседник, кабмин не имеет в настоящий момент возможности вносить изменения в бюджет на текущий год, в том числе это касается и Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о безопасности с Украиной предусматривает выделение Парижем Киеву дополнительной военной помощи на сумму €3 млрд.