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Минобороны: ФРГ достигла пределов в производстве боеприпасов для Украины

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Представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц признал, что к настоящему моменту ФРГ достигла пределов возможного в производстве и поставке боеприпасов Вооружённым силам Украины.
Минобороны: ФРГ достигла пределов в производстве боеприпасов для Украины
  • AP

Таким образом Коллатц ответил на вопрос о вероятности того, что правительство Германии может заключить ещё несколько соглашений с немецкой оборонной промышленностью для увеличения поставок снарядов ВСУ.

«Я думаю, что в Германии всё, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что правительство может заключить ещё несколько рамочных соглашений, однако по текущим потребностям Германия находится на пределе возможного.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что страны ЕС смогут в 2024 году быстро нарастить объёмы военной помощи Украине.

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