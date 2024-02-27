Макрон: Франция не ведёт переговоры об истребителях Mirage с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже, что страна не ведёт переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage.

Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

По словам Макрона, Франция лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолёты.

«На сегодня мы не ведём переговоров о Mirage, но мы занимаемся подготовкой пилотов», — добавил французский лидер.

Ранее Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.

Также он заявил, что Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.