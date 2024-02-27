Макрон: Франция не ведёт переговоры об истребителях Mirage с Украиной
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
По словам Макрона, Франция лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолёты.
«На сегодня мы не ведём переговоров о Mirage, но мы занимаемся подготовкой пилотов», — добавил французский лидер.
Ранее Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.
Также он заявил, что Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.