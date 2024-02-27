Макрон: Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву
С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов», — сказал он.
При этом французский лидер назвал поставку боеприпасов Украине «приоритетом приоритетов».
Кроме того, Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.
Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители стран ЕС в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.