Макрон: Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву

Западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Киеву.

С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов», — сказал он.

При этом французский лидер назвал поставку боеприпасов Украине «приоритетом приоритетов».

Кроме того, Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители стран ЕС в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.