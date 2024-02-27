Посол Макетука: ЕС в личных контактах признаёт необходимость компромисса по Украине

Представители стран ЕС в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.

«Когда я общаюсь со своими коллегами из ЕС, я могу вас заверить — все признают, что необходим будет какой-то компромисс», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что, если Владимир Зеленский согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, это будет «достойным шагом».

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в странах Европы начали звучать многие голоса, которые призывают Украину к переговорам с Россией.

Также Аргентина призвала стороны конфликта на Украине к диалогу и деэскалации.