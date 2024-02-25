Аргентина призвала стороны конфликта на Украине к диалогу и деэскалации
В опубликованном Министерством иностранных дел Аргентины заявлении указывается, что дипломатия и диалог — единственный способ «избежать новых страданий» и «найти справедливое и прочное решение».
«В связи с этим мы поддерживаем усилия Генерального секретаря ООН и других деятелей, которые продолжают работать над содействием конструктивному взаимодействию между сторонами», — говорится в заявлении.
Ранее в МИД Аргентины заявили, что ситуация с Украиной не должна повлиять на торговлю с Россией.