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Аргентина призвала стороны конфликта на Украине к диалогу и деэскалации

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Участникам конфликта на Украине следует добиваться деэскалации путём диалога. С таким призывом к ним обратилось правительство Аргентины.

В опубликованном Министерством иностранных дел Аргентины заявлении указывается, что дипломатия и диалог — единственный способ «избежать новых страданий» и «найти справедливое и прочное решение».

«В связи с этим мы поддерживаем усилия Генерального секретаря ООН и других деятелей, которые продолжают работать над содействием конструктивному взаимодействию между сторонами», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД Аргентины заявили, что ситуация с Украиной не должна повлиять на торговлю с Россией.

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