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МИД Аргентины: ситуация с Украиной не должна отразиться на торговле с Россией

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Ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино.
МИД Аргентины: ситуация с Украиной не должна отразиться на торговле с Россией
  • РИА Новости

«Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого... Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях», — сказала она РИА Новости.

Ранее российский посол Дмитрий Феоктистов заявил, что администрация президента Аргентины Хавьера Милея готова к сотрудничеству с Россией, об этом представители Буэнос-Айреса сказали при личных контактах.

Феоктистов также отметил, что в Аргентине не подтвердили информацию о планируемой передаче Киеву российских вертолётов.

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