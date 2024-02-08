Посол России: администрация Аргентины говорила о готовности к сотрудничеству
- AP
- © Natacha Pisarenko
«Рассчитываем, что отношения будут развиваться. Предпосылки для этого имеются. Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе», — сказал дипломат РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что слова аргентинских партнёров не разойдутся с делами.
Феоктистов также отметил, что в Аргентине не подтвердили информацию о планируемой передаче Киеву российских вертолётов.