Посол России: администрация Аргентины говорила о готовности к сотрудничеству

Администрация президента Аргентины Хавьера Милея готова к сотрудничеству с Россией, об этом представители Буэнос-Айреса сказали в личных контактах, сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов.

«Рассчитываем, что отношения будут развиваться. Предпосылки для этого имеются. Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе», — сказал дипломат РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что слова аргентинских партнёров не разойдутся с делами.

Феоктистов также отметил, что в Аргентине не подтвердили информацию о планируемой передаче Киеву российских вертолётов.