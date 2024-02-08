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Посол России: администрация Аргентины говорила о готовности к сотрудничеству

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Администрация президента Аргентины Хавьера Милея готова к сотрудничеству с Россией, об этом представители Буэнос-Айреса сказали в личных контактах, сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов.
Посол России: администрация Аргентины говорила о готовности к сотрудничеству
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Рассчитываем, что отношения будут развиваться. Предпосылки для этого имеются. Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе», — сказал дипломат РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что слова аргентинских партнёров не разойдутся с делами.

Феоктистов также отметил, что в Аргентине не подтвердили информацию о планируемой передаче Киеву российских вертолётов.

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