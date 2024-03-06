«Нет своего Пентагона»: почему в ЕС допустили снабжение Украины оружием за счёт доходов от активов России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что использование прибыли от активов России для закупок оружия на нужды ВСУ через Европейский фонд мира может стать «ещё одним шагом вперёд». По словам еврочиновника, эти средства могут пойти не только на восстановление Украины, но и на усиление военного потенциала или оборонно-технологической базы страны. Однако вместе с тем Боррель признал, что ВПК самого ЕС не хватает финансирования. По мнению экспертов, европейцам действительно недостаёт средств, однако это не единственная их проблема — военные амбиции ЕС на самом деле намного превышают его возможности. Но всё это не оправдывает желание Брюсселя снабжать ВСУ оружием и раскручивать свой ВПК за счёт доходов от российских активов, подчёркивают аналитики.

Использование прибыли от активов России для закупок оружия на нужды ВСУ через Европейский фонд мира может стать «ещё одним шагом вперёд», заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Это (финансовые возможности ЕС. — RT) также связано с дискуссией об использовании российских замороженных активов. Если мы придём к согласию (внутри Евросоюза. — RT), что эти активы можно использовать для оказания поддержки Украине в её восстановлении, то их также можно использовать, чтобы избежать разрушения страны, то есть для усиления военного потенциала или оборонно-технологической базы Украины. Однако для этого нам всё равно нужно согласие государств-членов», — заявил Боррель.

Вместе с тем он признал, что оборонной промышленности самого ЕС не хватает финансирования.

«Нам необходимо финансирование… это основа. В Европе нет своего Пентагона. У нас нет института с высокой покупательной способностью, который бы стимулировал рынок и промышленность. Однако нам необходимо сотрудничать и координировать действия государств-членов, чтобы обеспечить финансирование отрасли и предоставить ей возможности для удовлетворения растущего спроса», — отметил глава евродипломатии.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

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© Thierry Monasse

Боррель также заметил, что ЕС необходимо перейти от «режима чрезвычайных условий и безотлагательных действий» к средне- и долгосрочной стратегии, которая повысит готовность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза продолжать оказывать военную помощь Украине. По его словам, ЕС нужно нарастить производственные мощности, которые и так были увеличены на 50%.

«Задача теперь заключается не в том, чтобы следить за (количеством. — RT) запасов, а в том, чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс. Например, боеприпасов», — сказал еврочиновник.

Новая стратегия

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Боррель и ЕК представили «первую в истории» Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне всего объединения, а также предложили «амбициозный комплекс новых мер» по поддержке конкурентоспособности и готовности ВПК, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В частности, речь идёт о гарантии того, что бюджеты стран ЕС поддержат необходимыми средствами «адаптацию европейской оборонной промышленности к новым реалиям в сфере безопасности».

Согласно стратегии, к 2030 году страны ЕС закупят на совместной основе не менее 40% оборонной техники, а также увеличат долю оборонной торговли внутри ЕС до 35% от стоимости оборотного рынка Евросоюза.

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Предполагается также развитие «более тесных связей» с Украиной посредством её участия в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью.

В ответах на наиболее частые вопросы по представленному ЕК проекту новой оборонно-промышленной стратегии ЕС указывается, что решение об использовании прибыли от замороженных российских активов на нужды ВСУ должен принимать Совет ЕС по предложению верховного представителя Борреля.

Однако в Совете Евросоюза до сих пор нет консолидированной позиции по этому вопросу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию высокопоставленного европейского источника. По его словам, «дискуссии продолжаются, в том числе в публичной сфере». На текущий момент на уровне ЕС есть лишь договорённость относительно перевода средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности, пояснил источник.

«Для дальнейших шагов потребуется согласование членов Совета ЕС и правительства Бельгии», — уточнил он, не исключив вероятности принятия решения об использовании таких доходов для финансирования военной помощи Киеву.

Согласно данным еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Евросоюз надеется до 2027 года заработать на замороженных суверенных активах России около €15 млрд. Чиновник сообщил, что в ЕС находится всего около €208 млрд иммобилизованных российских суверенных резервов. Он также отметил, что в Евросоюзе заморожено около €27 млрд частных активов бизнесменов и юрлиц, внесённых в санкционный список. В Брюсселе хотят добиться возможности конфисковать эти средства в рамках судебных решений.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие в Европейском союзе замороженных активов России для финансирования Украины противоречит международному праву.

Надежды на российские активы

Напомним, в конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные от замороженных российских активов, на отдельных счетах, чтобы по возможности использовать их на нужды киевского режима.

Однако представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС пока не разработал механизм, который позволил бы потратить такие доходы на удовлетворение потребностей Украины. По его словам, никакого графика нет, но Еврокомиссия подготовит такую инициативу.

В феврале 2024 года Совет ЕС опубликовал постановление, в котором европейские центральные депозитарии, владеющие активами Центробанка РФ на сумму более €1 млн, обязываются вести учёт полученной прибыли от этих денег и хранить её отдельно, чтобы впоследствии была возможность направить их в бюджет ЕС на поддержку Киева.

Нижняя Саксония, Унтерлюсс: боевые машины пехоты Lynx в производственном цеху Rheinmetall

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© Philipp Schulze / dpa

В Кремле в ответ на этот шаг подчеркнули, что российская сторона будет «преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям» и к их реализации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет «защищать свои интересы».

Однако, несмотря на предостережения Москвы, Евросоюз продолжил свою линию. Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что ЕС может оказать поддержку Украине «непосредственно за счёт доходов или внезапной прибыли от российских активов», инвестировав их в производство оружия для ВСУ. По её словам, в Евросоюзе сформировали якобы «необходимую правовую базу».

«Спектры серьёзных последствий»

Как отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, заявляя о возможности использования прибыли от активов РФ для закупок оружия на нужды ВСУ через Европейский фонд мира, Жозеп Боррель хочет, чтобы все страны ЕС «разделили ответственность» за этот шаг.

«Замысел в том, чтобы все члены Евросоюза коллективно передали эти ресурсы в бюджет ЕС, а оттуда Брюссель — в фонд мира. Параллельно ЕС в рамках своей новой оборонной инициативы хочет создать единую технологическую промышленную базу, развить кооперацию в рамках ЕС и связать крепче оборонные комплексы стран объединения. То есть это поэтапные шаги не просто по поддержке Украины, а по сращиванию ЕС в единый военный организм. Евросоюз готовится к тому, что изменится власть в США и ему придётся самому заботиться о своей обороне. А под соусом заботы о Киеве в ЕС могут покрыть часть расходов на стратегические задачи с помощью прибыли от российских замороженных активов», — пояснила Федосова в комментарии RT.

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Однако, по её словам, легальных механизмов для осуществления такой схемы в ЕС не существует, поскольку подобных прецедентов не было.

«Боррель и фон дер Ляйен могут заявлять всё что угодно, но речь идёт об откровенном грабеже, о международном финансовом преступлении, после которого последуют иски конкретным субъектам. Поэтому Европейский центральный банк медлит с решением. Ведь это станет сигналом международным инвесторам о неблагоприятном фоне для инвестирования в европейские фонды», — сказала аналитик.

В то же время, как отметила Федосова, говоря о тезисах о недостатке денег у ЕС на оборонные нужды ВСУ, Боррель «хочет замаскировать» неспособность европейской промышленности быстро встать на рельсы реиндустриализации на фоне банкротства многих производственных компаний и переноса их производств из Европы.

«Этот производственный маховик может быть раскручен на топливе войны, на создании дополнительных мощностей ВПК. Но на это тоже нужны деньги, которые ЕС не хочет брать из своего кармана, а нацелен на использование прибыли от замороженных российских активов», — полагает Федосова.

Схожего мнения придерживается и эксперт РИСИ Сергей Ермаков. По его словам, европейцам действительно не хватает средств, однако это «не единственная их проблема».

«Военные амбиции ЕС на самом деле намного превышают его возможности, которые не позволяют в кратчайшие сроки, как они хотят, подготовить оборонку к ведению высокоинтенсивных боевых действий», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Однако всё это не оправдывает желание Брюсселя снабжать ВСУ оружием и раскручивать свой ВПК за счёт доходов от российских активов, считают эксперты.

Поставки вооружения Киеву

AP

«Это прямое нарушение тех же самых европейских законов, международного права. И это будет иметь самые печальные экономические последствия для ЕС, это подорвёт доверие к союзу и вообще основы его функционирования», — утверждает Ермаков.

Именно такого сценария опасаются в Евросоюзе, как и ответа России на такие незаконные действия, пояснил аналитик.

«Москва чётко довела свою позицию контрпартнёрам и обрисовала возможные спектры серьёзных последствий для них. Причём ответ будет не только со стороны РФ, но и от других экономических субъектов, которые так или иначе взаимодействуют с ЕС», — заключил Ермаков.