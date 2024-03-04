«Германия обязана дать разъяснения»: в МИД РФ назвали содержимое разговора немецких офицеров обсуждением теракта

Берлин обязан дать разъяснения после обнародования беседы немецких офицеров, в которой они обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, участники беседы были в полном понимании того, что речь идёт о подрыве гражданского моста. На этом фоне в МИД России также вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RT заявила, что беседа офицеров бундесвера, которая получила огласку, говорит о долгосрочном и спланированном намерении Германии вести боевые действия против России.

«Так, было буквально пошагово рассказано, как будут осуществляться теракты в отношении гражданской инфраструктуры. Причём говорящие чётко отдавали себе отчёт и были в полном понимании того, что они обсуждают подрыв именно гражданского моста», — сказала Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

Она также подчеркнула, что военные ФРГ, говоря об ударе по мосту, специально подчёркивали, что он имеет большое политическое значение.

По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что Берлин обязан предоставить разъяснения в сложившейся ситуации.

«Эти все вопросы не должны повиснуть в воздухе. Мы исходим из того, что Германия обязана дать разъяснения», — добавила она.

Высказывания Захаровой прозвучали на фоне вызова в МИД РФ посла Германии Александра Ламбсдорффа. Как сообщает РИА Новости, дипломат пробыл в министерстве около часа и не стал отвечать на вопросы журналистов ни до, ни после визита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта также прокомментировал ситуацию с публикацией разговора немецких военных. По его словам, факт такой беседы говорит о том, что «в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России».

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора нескольких представителей бундесвера. На сделанной 19 февраля записи немецкие офицеры обсуждали перспективы поставки Украине ракет Taurus и планы Киева воспользоваться этим вооружением для удара по Крымскому мосту.

В частности, в беседе инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц заявил, что украинская сторона по-прежнему намерена ударить по переправе, поскольку объект имеет «важное военно-стратегическое и политическое значение». В ходе беседы офицеры бундесвера также упоминают, что для поражения моста может понадобиться «не десять и даже не 20 ракет».

Кроме того, представители бундесвера также говорят, что в случае поставки Украине ракет Taurus они будут готовы к применению только через восемь месяцев. Как отметил начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грёфе, в случае сокращения этих сроков может произойти «ошибочное применение, ракета может упасть на детский сад, снова будут жертвы среди гражданских».

После резонансной публикации канцлер Германии Олаф Шольц обещал дать оперативные разъяснения ситуации. Минобороны ФРГ подтвердило прослушку переговоров немецких офицеров.

Впоследствии глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус назвал публикацию аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту с помощью германских ракет частью информационной войны России.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о ситуации, назвав разговор немецких офицеров «саморазоблачением».

«Это вообще кричащее саморазоблачение. Это такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание Меркель, Олланда и Порошенко, что никто не собирался выполнять минские договорённости», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье 2 марта.

Между тем 4 марта представитель Министерства обороны на брифинге кабмина Германии заявил, что после утечки разговора офицеров в бундесвере разошлют рекомендации по безопасному дистанционному общению.