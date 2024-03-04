Захарова заявила, что процесс денацификации в Германии не завершён

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост показали, что в Германии не завершён процесс денацификации.

Такое мнение дипломат высказала на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца», — констатировала Захарова.

Она предупредила о катастрофических последствиях для самой Германии, если жители страны не остановят этот процесс.

Ранее Мария Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила в беседе с RT, что военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.