В кабмине Германии отрицают очевидную подготовку страны к войне
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«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — цитирует его ТАСС.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги Германии готовятся к войне с Россией.