Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары германскими ракетами Taurus по Крымскому мосту, решил отрицать уже очевидную подготовку немцев к войне.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — цитирует его ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги Германии готовятся к войне с Россией.