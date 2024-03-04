Пушков: реакция на утечку беседы из ФРГ показала готовность к войне с Россией
Об этом он написал в Telegram.
По словам Пушкова, показательно, что в ФРГ возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью ракет Taurus, решение о поставке которых ещё не принято немецким руководством, а тот факт, что это стало достоянием гласности.
Он отметил, что уроки Второй мировой войны забыты и германские военные чины «вновь рвутся в бой».
Ранее издание The Times писало, что знание Москвы о деталях перевозок в Киев дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученное в результате утечки разговора военных из ФРГ, должно встревожить Запад.
Как сообщала газета The Wall Street Journal, перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО.