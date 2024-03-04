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Times: разведка России сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

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Знание Москвы о деталях перевозок в Киев дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученное в результате утечки разговора военных из ФРГ, должно встревожить Запад. Об этом пишет The Times.

Журналисты газеты раскрывают, по их мнению, важную информацию о том, «как ракеты SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину», а именно что Париж отправляет оружие на внедорожниках Audi Q7, а Лондон — на бронемашинах Ridgeback.

Как отмечается в материале, эти данные позволят разведке России отслеживать и находить перевозящие оружие автомобили в Европе и на территории Украины.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники писал, что Министерство обороны Германии встревожено по поводу того, что могла произойти утечка ещё большего объёма информации, а не одного опубликованного фрагмента переговоров немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО.

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