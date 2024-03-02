Spiegel: Минобороны ФРГ опасается большой утечки внутренних переговоров
- AP
Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.
«В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — говорится в публикации.
По данным издания, теперь в германском оборонном ведомстве задаются вопросом, могли ли прослушивать другие переговоры ВВС Германии и других силовых ведомств.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.