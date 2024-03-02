Spiegel: Минобороны ФРГ опасается большой утечки внутренних переговоров

Министерство обороны Германии встревожено по поводу того, что могла произойти утечка ещё большего объёма информации, а не одного опубликованного фрагмента переговоров немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост.

Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.

«В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — говорится в публикации.

По данным издания, теперь в германском оборонном ведомстве задаются вопросом, могли ли прослушивать другие переговоры ВВС Германии и других силовых ведомств.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.