Симоньян: аудио разговора офицеров ФРГ про Крымский мост говорит само за себя

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала аудиозапись разговора представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

«Это аудио говорит само за себя. Сначала, когда я только опубликовала первый текст о том, что такое аудио существует, много было скептиков, и звонили мне СМИ, и писали: «Да нет, не может быть». Вот, пожалуйста, опровергните», — заявила она.

Симоньян рассказала, что на аудиозаписи четыре офицера бундесвера, «ссылаясь на опыт люфтваффе, обсуждают, как можно разбомбить Крымский мост, сколько ракет хватит, как сделать это так, чтобы никто ничего не понял и чтобы [канцлер ФРГ Олаф] Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участие в конфликте, и НАТО не принимает участие в конфликте, и что его хата с краю».

«Ещё походя они палят своих так называемых партнёров — англичан и американцев, рассказывая, что те работают почти открыто на Украине уже и так», — подчеркнула она.

Симоньян отметила, что аудиозапись содержит «много интересного».

«А ещё интереснее, как на это ответят немцы», — заключила главный редактор RT.

Ранее Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.