Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии

Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС Германии на фоне заявлений в СМИ о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что публикация разговора немецких военных поразительна, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине.