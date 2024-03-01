Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии
«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что публикация разговора немецких военных поразительна, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине.