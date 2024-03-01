Лавров — о разговоре военных ФРГ: Россия знает о действиях НАТО на Украине

Обнародование разговора между немецкими военными поразительно, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Вы знаете, конечно, с одной стороны, поразительно, а с другой стороны — нет... Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наёмников, то иным способом под людей, которые не принадлежат ВС стран НАТО», — сказал он в ходе выступления на дипломатическом форуме.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.