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В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту

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В Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту.
В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сказал он.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.

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