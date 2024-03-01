Захарова призвала прессу ФРГ задать вопросы Бербок об ударе по Крымскому мосту
- РИА Новости
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на переданной ей аудиозаписи оказались разговоры высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
«Интересно, что на этот счёт думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», — написала Захарова в Telegram.
Дипломат подчеркнула, что российская пресса получила актуальную тему для разговора с посольством ФРГ в Москве.
В сентябре Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» главе германского внешнеполитического ведомства Анналене Бербок.