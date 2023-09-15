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Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» Анналене Бербок

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» главе германского внешнеполитического ведомства Анналене Бербок.
Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» Анналене Бербок
  • РИА Новости

Так она отреагировала на заявление Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором».

«Ахтунг! Кто найдёт потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днём», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Бербок заявила, что если в конфликте на Украине победит Россия, то, по её словам, это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

До этого президент США Джо Байден заявил, что у КНР «колоссальные проблемы». Также он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

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