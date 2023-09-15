Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» Анналене Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала срочно «вернуть потерянный ум» главе германского внешнеполитического ведомства Анналене Бербок.

Так она отреагировала на заявление Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором».

«Ахтунг! Кто найдёт потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днём», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Бербок заявила, что если в конфликте на Украине победит Россия, то, по её словам, это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

До этого президент США Джо Байден заявил, что у КНР «колоссальные проблемы». Также он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.