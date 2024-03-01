Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров про Крымский мост
- РИА Новости
«Я хотел бы ещё сказать по поводу уничтожения [Крымского] моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлётной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — приводится текст в её Telegram-канале.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что вопрос об обсуждении высокопоставленными офицерами Германии нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании Государственной думы.