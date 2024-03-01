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Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров про Крымский мост

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров про Крымский мост
  • РИА Новости

«Я хотел бы ещё сказать по поводу уничтожения [Крымского] моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлётной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — приводится текст в её Telegram-канале.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что вопрос об обсуждении высокопоставленными офицерами Германии нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании Государственной думы.

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