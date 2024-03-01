Володин: тему обсуждения в ФРГ атаки на Крымский мост заслушают в Госдуме

Вопрос об обсуждении высокопоставленными офицерами Германии нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании Государственной думы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что информация с записями обсуждения немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, а также как сделать это, чтобы на канцлера ФРГ Олафа Шольца не пало подозрение, заслуживает серьёзного обсуждения и реагирования.

После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, данный вопрос будет заслушан на заседании Госдумы, добавил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на переданной ей аудиозаписи оказались разговоры высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.