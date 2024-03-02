WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО, пишет The Wall Street Journal.

«Утечка принесла Кремлю пропагандистскую победу и вызвала фурор в Германии, а также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», — пишет газета.

Запись разговора немецких военных Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта. Полная расшифровка беседы на русском языке размещена на её странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись была сделана 19 февраля 2024 года. В разговоре принимают участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и Фроштедте (имя не указано).